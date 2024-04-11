Луганск, 11 апреля, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Майор пресс-центра группировки «Запад» Министерства обороны России Евгений Половодов погиб 10 апреля при обстреле украинскими боевиками журналистов «Вести Луганск» (филиал ВГТРК). Это произошло на кременском направлении в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщили в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

Министерство обороны России. Кадр из видео Майор пресс-центра группировки «Запад» Министерства обороны России Евгений Половодов

Уточняется, что съёмочная группа «Вести Луганск» попала под обстрел украинских боевиков. Оператор Денис Шум и корреспондент Артём Юндас получили ранение и контузию. Сопровождающий их офицер Минобороны, 33-летний Евгений Половодов, погиб.

«За плечами Евгения Половодова сотни прекрасных репортажей о буднях Вооружённых сил России, в том числе из горячих точек — в 2021 году он выполнял специальные задачи по освещению деятельности ВС РФ в САР», — сообщили коллеги Евгения Половодова с телеканала «Звезда».

Половодов находился «за лентой» с первых дней специальной военной операции (СВО). Он организовывал работу журналистов в составе пресс-центра группировки «Запад». Отмечается, что офицер подготовил более 200 уникальных репортажей и сюжетов о подвигах российских военнослужащих.

Евгений Половодов родом из Братска Иркутской области. Окончил Воронежский государственный университет по специальности «специалист по связям с общественностью». С 2015 года он служил, был офицером подразделения информационного обеспечения в Воронеже.

Евгений Половодов награждён медалью Суворова.

У майора остались мать, жена и сын.

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля журналисты съёмочной группы «Вести Луганск» пострадали при обстреле во время съёмок — они попали под огонь ствольной артиллерии киевских боевиков. По журналистам выпустили три снаряда, а потом пытались добить уже раненых репортёров с использованием беспилотника.

Двое журналистов находятся в стабильном состоянии, им оказали первую помощь на месте.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что РФ расценивает атаку ВСУ на журналистов ВГТРК как преступную акцию режима Владимира Зеленского, который считает журналистов приоритетными целями. Она напомнила, что ВСУ и ранее неоднократно атаковали журналистов с применением всевозможных средств поражения.

Следственный комитет России будет расследовать данное преступление, сообщила пресс-служба ведомства.

Артиллеристы подразделения «Восток V» ВС РФ нанесли удары по позициям украинских боевиков в районе Часова Яра в память о погибшем 10 апреля офицере пресс-центра группировки войск «Запад» Евгении Половодове.