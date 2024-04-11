Москва, 11 апреля, 2024, 10:23 — ИА Регнум. В подконтрольной Киеву части Запорожской области по месту дислокации ВСУ зафиксирован прилёт, сообщил 11 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Виктор Толочко/РИА Новости

«В Запорожскую область прилетало по скоплениям бандеровцев, желающих попасть под Работино. Дабы они не сильно переживали, прилетело с доставкой в располагу (место расположения)», — сказал он «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по местам скопления ВСУ в Одесской области и уничтожили, предположительно, румынских наёмников.

Также он заявил, что Вооружённые силы России нанесли массированный удар по Харькову. Агентура насчитала 16 прилётов в самом Харькове и соседнем Чугуеве. По данным подполья, после ударов в большей части города пропала вода, наблюдаются перебои со связью.