ВС России ударили по месту дислокации ВСУ в Запорожской области — подполье
Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по месту дислокации ВСУ в Запорожской области
Москва, 11 апреля, 2024, 10:23 — ИА Регнум. В подконтрольной Киеву части Запорожской области по месту дислокации ВСУ зафиксирован прилёт, сообщил 11 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В Запорожскую область прилетало по скоплениям бандеровцев, желающих попасть под Работино. Дабы они не сильно переживали, прилетело с доставкой в располагу (место расположения)», — сказал он «РИА Новости».
Как передавало ИА Регнум, 11 апреля Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по местам скопления ВСУ в Одесской области и уничтожили, предположительно, румынских наёмников.
Также он заявил, что Вооружённые силы России нанесли массированный удар по Харькову. Агентура насчитала 16 прилётов в самом Харькове и соседнем Чугуеве. По данным подполья, после ударов в большей части города пропала вода, наблюдаются перебои со связью.