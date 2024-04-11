Оренбург, 11 апреля, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге утром 11 апреля вырос до 10 м 69 см, вода продолжает прибывать. Об этом сообщил мэр города Сергей Салмин в эфире «Соловьёв Live».

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Рост воды происходит. На настоящий момент — 10 м 69 см, мы прошли уже все критические отметки. Крайняя такая высокая вода была в 1942 году — 9 м 42 см», — сказал Салмин.

Он добавил, что на критических отметках находится Уральский водозабор, до отключения остаётся около 40–50 см.

Также мэр сообщил, что в городе подтоплено 3968 приусадебных участков, за сутки их число увеличилось на 1576. Также подтоплено 2326 домов, за сутки прирост составил 416.

Всего из зоны подтопления эвакуированы 1258 человек, в пунктах временного размещения находятся 92 жителя.

Как ранее передавало ИА Регнум, в правительстве Оренбургской области сообщили, что уровень воды в Урале продолжит повышаться в ближайшие сутки, в зоне подтопления окажутся более 3,5 тыс. жилых домов. По состоянию на утро 11 апреля в 78 населённых пунктах и 36 садовых товариществах подтоплены 11 972 жилых дома и 14 991 приусадебный участок. Эвакуированы 7800 человек, в том числе 2117 детей. Из них 1415 человек, включая 256 детей, находятся в пунктах временного размещения.

На западе Оренбургской области ситуация с паводком полностью стабилизировалась, заявил губернатор Денис Паслер. Он уточнил, что в Сорочинске и Бузулуке вода ещё есть, но уже устойчиво уходит.

С 7 апреля в регионе действует режим ЧС федерального характера. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин 9 апреля по поручению президента Владимира Путина вылетел в зону паводка в Оренбургской области.