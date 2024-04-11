Украина, 11 апреля, 2024, 10:16 — ИА Регнум. В подконтрольном Вооружённым силам Украины (ВСУ) Херсоне в районе железнодорожного вокзала прогремел мощный взрыв. Всё оцеплено, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Алексей Даничев/РИА Новости

«Херсон получил один мощный удар с очень сильным взрывом в районе железнодорожного вокзала. Все оцеплено, ждём подробности», — рассказал Лебедев «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, ранее Сергей Лебедев сообщал, что российские военные нанесли удар по местам скопления ВСУ в Одесской области и уничтожили там, предположительно, румынских наёмников.

Кроме того, николаевское подполье сообщало о нанесли войсками РФ массированного удара по Харькову 11 апреля. Уточняется, что агентура насчитала 16 прилётов в самом Харькове и соседнем Чугуеве.