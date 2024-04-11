Вашингтон, 11 апреля, 2024, 09:05 — ИА Регнум. В результате стрельбы в столице США Вашингтоне один человек погиб, ещё пятеро, включая двоих детей, пострадали, сообщила шеф местной полиции Памела Смит.

Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

По её словам, стрельба произошла на северо-востоке города, вдали от государственных учреждений. В результате погиб один человек, уточнила она.

«Двое мужчин, одна женщина и девятилетний ребенок были доставлены в местные больницы», — сказала Смит на пресс-конференции, добавив, что пострадал ещё и 12-летний ребенок.

Полицейские разыскивают автомобиль Toyota, в котором, предположительно, находятся два злоумышленника, сообщили в полиции.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года в результате перестрелки в Вашингтоне ранение получил сотрудник парковой полиции США. Сообщалось, что силовики преследовали правонарушителя, в результате стрельбы преступник погиб. Инцидент произошёл примерно в двух километрах от Белого дома.

В октябре 2023 года по меньшей мере 16 человек погибли в результате стрельбы в Льюистоне в штате Мэн. Десятки человек пострадали. Стрельба велась в разных частях города, жители слышали звуки выстрелов в местном баре и боулинге. Подозреваемого задержали.