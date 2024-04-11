Саранск, 11 апреля, 2024, 08:50 — ИА Регнум. Два украинских беспилотника самолётного типа уничтожены над территорией Мордовии, сообщил 11 апреля глава республики Артём Здунов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Речь идёт о попытке киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Беспилотники перехвачены дежурными средствами ПВО, отметил он.

«По оперативной информации, пострадавших нет», — написал Здунов.

Ранее о перехватах БПЛА над Мордовией не сообщалось.

Как передавало ИА Регнум, 12 вражеских беспилотников, направленных для совершения атак на территории России, были перехвачены средствами ПВО ночью 11 апреля. По данным Минобороны РФ, по три БПЛА уничтожены над Курской и Тамбовской областями, по два — над Белгородской областью и Мордовией, по одному — над Брянской и Липецкой областями.

Мужчина и двое детей погибли 10 апреля в селе Апанасовка Курской области в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ВСУ. Боеприпас попал в автомобиль, в котором ехал отец с двумя дочерьми.