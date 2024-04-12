Наступивший, 778-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием об активных действиях ВС РФ на авдеевском направлении. Так, в посёлке Семёновка Донецкой Народной Республики (ДНР) отличились военнослужащие 114-й бригады 1-го армейского корпуса. Заметив укрывшуюся в здании группу Вооружённых сил Украины (ВСУ), российские бойцы отправили на её уничтожение дрон-камикадзе.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Свидетельством тому, что задача была выполнена, стали видеокадры, оказавшиеся 11 апреля в распоряжении «РИА Новости»: видно, как в заброшенное строение влетает беспилотник и взрывается.

Также под Авдеевкой проявил себя расчёт гаубицы «Гиацинт-С» группировки войск «Центр», уничтожив в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийские орудия ВСУ. Военнослужащие выполнили наводку орудий по координатам и беглым огнём поразили район врага на дистанции более 23 километров, информирует Минобороны.

Тем временем очередной удар по позициям ВСУ на южнодонецком направлении нанесли экипажи Су-34.

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По данным оборонного ведомства, лётчики задействовали неуправляемые авиационные бомбы ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.