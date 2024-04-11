Ивано-Франковск, Украина, 11 апреля, 2024, 07:08 — ИА Регнум. На фоне воздушной тревоги в западной части Украины раздались взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Ивано-Франковск

«В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов», — написано в Telegram-канале издания.

Также сообщается о серии взрывов во Львовской области и в городе Ровно.

Как сообщало ИА Регнум, власти Харькова 11 апреля предупредили население о возможных перебоях в подаче электроэнергии, которые могут случиться после серии взрывов.

Мэр города Игорь Терехов написал в соцсетях, что метро работать временно не будет.

Было нанесено не менее десяти ударов по критической инфраструктуре Харькова и области.

Военная полиция 58-й гвардейской общевойсковой армии перехватила украинский беспилотник, начинённый взрывчаткой. Тем самым были предотвращены возможные теракты и диверсии на территории Запорожской области. Об этом журналистам рассказал командир инженерно-сапёрного взвода батальона военной полиции с позывным Ангел.

В селе Доброе Липецкой области на строящееся здание Центральной районной больницы упал беспилотник ВСУ. Жертв нет.