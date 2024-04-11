Киев, 11 апреля, 2024, 05:25 — ИА Регнум. Взрывы раздались в ночь на 11 апреля в Киевской области Украины. Чуть позже прогремели и в Харькове.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

О прилётах сообщили в Telegram-каналах военной администрации Киевской области и мэра Харькова Игоря Терехова.

Отмечается, что повсеместно сработала система противовоздушной обороны.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 11 апреля воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Сигналы, предупреждающие об опасности с воздуха, в некоторых областях звучали с вечера 10 апреля.

На Украине в ночь с 10 на 11 апреля в некоторых районах Одессы после взрывов пропало электричество.

Вечером 10 апреля в Одессе прогремел взрыв. Местные власти не комментировали произошедшее. Также не поступала информация о повреждённых объектах.

ВС России отразили 11 контратак киевских боевиков на авдеевском направлении. Потери ВСУ составили до 395 военных, проинформировал 10 апреля на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.