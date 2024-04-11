Космодром «Восточный», Амурская область, 11 апреля, 2024, 04:19 — ИА Регнум. Государственная комиссия в третий раз допустила первую ракету-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» до пуска с космодрома Восточный. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

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Старт ракеты запланирован на 11 апреля на 12:00 мск. Ожидается, что примерно через 12,5 мин полёта разгонный блок отделится от третьей ступени «Ангары» и продолжит её выведение на целевую орбиту.

Как сообщало ИА Регнум, после одобрения госкомиссией первый старт «Ангары-А5» с космодрома Восточный пытались осуществить в полдень 9 апреля. Однако пуск перенесли на сутки. Глава Роскосмоса Юрий Борисов пояснил, что за две минуты до возможного пуска ракеты автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока, потребовался слив топлива.

После этого госкомиссия разрешила повторный запуск ракеты. Старт «Ангары-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой наметили на 10 апреля в 12:00 мск. В результате запустить ракету с космодрома Восточный снова не получилось. Причина второй отмены старта «Ангары» вызвана сбоем системы контроля запуска двигателя, сообщили в Роскосмосе.