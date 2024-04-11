При разборе завалов сгоревшего здания в Ижевске обнаружен погибший
МЧС: при разборе завалов сгоревшего здания в Ижевске обнаружен погибший
Ижевск, 11 апреля, 2024, 03:54 — ИА Регнум. В Ижевске в Удмуртии пожарные полностью ликвидировали открытое горение в здании склада производственного предприятия. Об этом сообщили в МЧС РФ.
По информации спасателей, при разборе завалов после тушения огня был обнаружен один погибший.
За медицинской помощью обратились два сотрудника предприятия.
Причины возгорания выясняются.
Как сообщало ИА Регнум, в Ижевске спасатели тушили крупный пожар в здании по производству пакетов. Огнём была охвачена площадь в 1 тыс. кв. м.
36 сотрудников эвакуировались самостоятельно. Предполагалось, что в здании может находиться ещё один человек.
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели четырёх детей и их родителей при пожаре в подмосковном Воскресенске.
Частный жилой дом загорелся на улице Спортивной посёлка Фосфоритный в городском округе Воскресенск Московской области 8 апреля около полуночи. До прибытия первых спасателей огонь охватил всю площадь одноэтажного дома — 150 кв. м. При ликвидации возгорания пожарные обнаружили погибшими ребёнка и женщину. Затем были найдены тела ещё троих детей и мужчины.