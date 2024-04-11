Москва, 11 апреля, 2024, 03:14 — ИА Регнум. В Болгарии по запросу России задержали участника перестрелки в «Москва-Сити», охранника вице-президента Всемирного конгресса горских евреев (ВКГЕ) Гавриила Юшваева Абубакара Абакарова. Он находился в розыске семь лет. Подробности сообщила газета «Коммерсант».

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва-Сити

После конфликта со стрельбой в ноябре 2017 года на дне рождения бизнесмена Дмитрия Павлова в ресторане Crystal Ballroom в башне «Око» 44-летний Абакаров скрывался, его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Несколько лет он жил на Украине, после чего уехал в Европу.

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Как сообщало ИА Регнум, конфликт со стрельбой произошёл поздно вечером 17 ноября 2017 года на территории бизнес-центра «Москва-Сити» после перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне «Око». В результате конфликта пострадали семь человек.

Конфликт начался из-за того, что припаркованный автомобиль миллиардера Гавриила Юшваева мешал проехать одной из машин.

В рамках расследования уголовного дела были задержаны Эльдар Хамидов и Магомед Исмаилов, их обвинили в незаконном обороте оружия, покушении на убийство и хулиганстве. Также обвинение в хулиганстве предъявлено чемпиону России по кикбоксингу Саиду Асадулаеву.