Москва, 11 апреля, 2024, 02:58 — ИА Регнум. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) признался, что некоторые российские спортсмены хотят поучаствовать в Олимпийских играх в Париже. Отрывок разговора показали в ночь с 10 на 11 апреля в эфире Первого канала.

En.kremlin.ru Томас Бах

Пранкер Лексус упомянул о нейтральном статусе российских спортсменов на Играх в Париже.

«У нас есть много прецедентов, подобных этому. На Олимпиаде в Барселоне в 1992 году использовалась такая же система для спортсменов из Югославии. Это применялось и в других случаях. Вы увидите спортсменов — они хотят приехать», — заверил Бах.

Затем пранкеры поинтересовались у главы МОК потенциальным количеством российских атлетов на Играх в Париже. Бах ответил, что это будет зависеть от их спортивных результатов. К участию не допустят тех, кто поддерживает конфликт на Украине. По его словам, российская сторона очень агрессивна по отношению к МОК, для РФ это теперь «фашистская организация».

Как сообщало ИА Регнум, также в ходе беседы с пранкерами Вованом и Лексусом глава МОК «помолился» за срыв Игр дружбы в России. Один из пранкеров под видом африканского политика убедил Баха и заместителя главы Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса произнести молитву. После этого замглавы ЕК заявил, что теперь «ничто не может пойти не так».

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Единственный допущенный к ОИ-2024 российский пловец, серебряный призёр Олимпийских игр в Токио Иван Гирев отказался ехать в Париж. Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников подтвердил, что спортсмен запросил отмену нейтрального статуса.

Мэр Парижа Анн Идальго 28 марта во время визита в Киев заявила, что парижане не будут рады российским и белорусским участникам Олимпиады. При этом политик поддержала украинских атлетов, сказав, что Париж их встретит как героев, и пообещав, что они будут во французской столице «как дома».

Россияне и белорусы не смогут принять участие в параде спортсменов на церемонии открытия Игр в Париже, заявил 19 марта директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд. Он добавил, что завоёванные в Париже медали олимпийцев из России и Белоруссии не будут учитывать ни в одной турнирной таблице.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Олимпийские игры без российских атлетов будут ущербными и неинтересными, поскольку россияне лидируют по многим направлениям. Он добавил, что Россия станет развивать свой спорт, будет заниматься организацией международных соревнований, в том числе в рамках БРИКС, а также следовать принципам олимпизма.