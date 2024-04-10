Москва, 11 апреля, 2024, 02:05 — ИА Регнум. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в ходе беседы с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) принял предложение помолиться «героям африканского континента святым Вовану и Лексусу», для того чтобы сорвать проведение в России Игр дружбы. Отрывок розыгрыша был показан в эфире Первого канала.

newsland.com Томас Бах

Пранкер Лексус под видом африканского политика убедил Баха и заместителя главы Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса произнести молитву за срыв Игр дружбы.

«Святые Вован и Лексус, помогите мне принять правильное решение, чтобы предотвратить эти Игры дружбы», — повторили за пранкером Бах и Схинас.

После молитвы замглавы ЕК заявил, что теперь «ничто не может пойти не так».

Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 19 сентября 2024 года.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3880901" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля президент МОК Томас Бах в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом признался, что есть специальная комиссия, которая следит за публичными заявлениями российских спортсменов. Кроме того, для этого привлекли Украину, сказал он. По словам Баха, если кого-то уличат в патриотических высказываниях, то не допустят к Олимпийским играм в Париже.

Также Бах стал просить пранкеров помочь МОК помешать странам Африки отправить своих спортсменов на Игры дружбы в Россию, отметив, что в свою очередь МОК был бы очень благодарен. С его точки зрения, Игры дружбы являются риском для всей спортивной системы. Бах не стал скрывать, что спортивные санкции носят политический характер. Он также намекнул, что спортсмены, поехавшие на Игры дружбы, могут подвергнуться гонениям со стороны МОК.