Кито, 11 апреля, 2024, 01:58 — ИА Регнум. Бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас, задержанный в результате штурма мексиканского посольства, пытался совершить суицид, попытка не удалась, и он объявил голодовку. Подробности сообщил экс-президент страны Рафаэль Корреа.

Флаг Эквадора

«Экстренная медицинская ситуация была вызвана попыткой самоубийства. Он ничего не ест и объявил голодовку. Мы возлагаем на президента Эквадора Даниэля Нобоа ответственность за физическую и эмоциональную безопасность Хорхе», — написал Корреа в своём блоге в соцсети Х.

В ходе штурма посольства Мексики в Эквадоре полицией есть пострадавшие.

Решение о штурме посольства Мексики в столице Эквадора Кито было принято из-за гипотетической возможности побега Хорхе Гласа из страны. Такое заявление сделала 6 апреля глава МИД Эквадора Габриэла Соммерфелд.

Как сообщало ИА Регнум, Хорхе Глас, ранее осуждённый за коррупцию, вышел на свободу в ноябре 2022 года.

Власти Мексики 5 апреля согласились предоставить Гласу политическое убежище — до этого он находился там в статусе гостя, — но Эквадор счёл такой шаг незаконным. В декабре 2023 года его осудили на шесть лет по коррупционному делу, но Глас укрылся в мексиканской дипмиссии.

6 апреля полиция Эквадора насильно вошла в посольство Мексики и задержала бывшего вице-президента. Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал инцидент вопиющим нарушением международного права и суверенитета Мексики и поручил главе МИД Мексики Алисии Барсене немедленно приостановить дипломатические отношения с Эквадором.

Власти Эквадора 5 апреля приняли решение объявить посла Мексики в республике Ракель Серур Смеке персоной нон грата из-за высказываний президента Мексики Лопеса Обрадора относительно ситуации в Эквадоре накануне выборов в 2023 году.

В МИД Эквадора подчеркнули, что страна всё ещё переживает траур в связи с убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио и считает заявления Обрадора «крайне неудачными».