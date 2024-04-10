Киев, 11 апреля, 2024, 01:41 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 11 апреля в семи областях сирены предупредили население об опасности с воздуха.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Также сирены взвыли в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 10 апреля в Одессе прогремел взрыв. Местные власти не комментировали произошедшее. Известно, что в некоторых районах Одессы после взрывов пропало электричество.

Также 10 апреля в Одессе прогремела серия взрывов, после которых над городом поднялся дым. Глава местной областной администрации Олег Кипер подтвердил повреждение объекта транспортной инфраструктуры в Одесском районе.