Москва, 10 апреля, 2024, 23:05 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров провёл переговоры в Москве со специальным координатором ООН по ближневосточному мирному процессу норвежцем Тором Веннесландом. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Глава МИД России Сергей Лавров

Министр и координатор говорили о текущей ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, в частности в секторе Газа.

«Была подтверждена важность немедленного прекращения огня, обеспечения безопасного и беспрепятственного доступа ко всем пострадавшим и нуждающимся, освобождения заложников», — отмечается в пресс-релизе МИД РФ.

Стороны уделили значительное внимание перспективам мирного урегулирования после окончания «горячей фазы» конфликта.

«Была подчеркнута безальтернативность двугосударственного решения, предусматривающего создание самостоятельного и независимого государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем», — добавили в министерстве иностранных дел РФ.

Также состоялся обмен мнениями по общему положению на Ближнем Востоке с учётом роста напряжённости между Израилем и Ливаном, израильских атак по территории Сирии и нестабильности в Красном море.

Как сообщало ИА Регнум, Россия призывает всех членов международного сообщества поддержать заявку Палестины на членство в ООН, заявил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

В декабре 2023 года Сергей Лавров заявил, что решение Совбеза ООН о создании палестинского государства следует начать выполнять незамедлительно. Он подчеркнул, что кризис на Ближнем Востоке до предела обострил проблему создания Палестины как государства.

Президент России Владимир Путин также выступил за создание суверенного палестинского государства. Вместе с тем российский лидер заметил, что этот вопрос никак не связан с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

Великобритания по-прежнему поддерживает Израиль и его право на самооборону, но конфликт в секторе Газа должен закончиться, считает британский премьер-министр Риши Сунак.