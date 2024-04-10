Оренбург, 10 апреля, 2024, 22:55 — ИА Регнум. Вода подступила к многоквартирным домам Оренбурга, при этом риска затопления нет, заявил 10 апреля глава города Сергей Салмин.

Егор Алеев/ТАСС

«Урал разливается очень широко. Вода подошла близко к многоквартирным домам на улице Геннадия Донковцева, ЖК «Дубки» и «Гранд-парк», но риск затопления сейчас отсутствует», — говорится в Telegram-канале мэра.

Он добавил, что от жителей поступает много вопросов о возможном отключении воды в городе. На данный момент угрозы остановки Южно-Уральского водозабора нет, также штатно работают очистные сооружения, заверил Салмин.

По его словам, динамика повышения уровня воды в реке Урал ещё сохраняется, оперативные службы несут круглосуточное дежурство.

В правительстве Оренбургской области сообщили, что уровень реки Урал в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений и достиг 1022 см.

Как сообщало ИА Регнум, в Оренбурге утром 10 апреля уровень воды в реке Урал поднялся до отметки 996 см при опасном значении в 930 см. В городе затоплено 2392 участка и 1910 домов, подтвердил мэр Сергей Салмин. В пунктах временного размещения находятся 58 человек, в том числе 22 ребёнка.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер пообещал снизить налоги в регионе из-за паводка. Законопроекты планируется внести на рассмотрение в ближайшее время, сказал он.

В Оренбургской области 7 апреля в связи с паводком ввели режим ЧС федерального характера. До этого в регионе действовал режим ЧС регионального уровня.

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин 9 апреля по поручению президента Владимира Путина вылетел в зону паводка в Оренбургской области. Ключевые задачи поездки министра — анализ и оценка ситуации на месте, в том числе принятие необходимых оперативных решений и формирование плана дальнейших действий.