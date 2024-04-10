Москва, 10 апреля, 2024, 22:43 — ИА Регнум. Ежемесячная аудитория мессенджера Telegram, которому уже 12 лет, достигла 900 млн человек. Об этом сообщил в Telegram-канале основатель Павел Дуров.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ежемесячно 900 миллионов пользователей посещают Telegram», — написал он в сообщении.

Половина из этих 900 млн ежедневно заходят в Telegram. Согласно данным DataAI, Telegram является шестым по частоте использования и по скачиваемости приложением в мире.

«В 1-м квартале у Telegram был положительный денежный поток, и он находится на пути к тому, чтобы стать прибыльным в этом году. Это укрепляет наши позиции как независимой компании, которая ставит своих пользователей на первое место», — отметил Дуров.

Как сообщало ИА Регнум, Telegram с 31 марта запустил «одну из самых щедрых» систем вознаграждения для создателей контента — монетизацию. Теперь владельцы каналов с 1 тыс. и более подписчиков смогут получать 50% дохода от рекламы.

Каналы в Telegram собирают более 1 трлн просмотров ежемесячно.

Потенциальные инвесторы, в том числе глобальные технологические фонды, оценивают мессенджер Telegram более чем в 30 млрд долларов, заявил 11 марта Павел Дуров.