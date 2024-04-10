Кишинёв, 10 апреля, 2024, 22:33 — ИА Регнум. Главу Гагаузии Евгению Гуцул после возвращения из России отправили на допрос в аэропорту Кишинёва, сообщается 10 апреля в Telegram-канале «Sputnik Молдова».

Дмитрий Осматеско Источник: Sputnik / Sputnik/РИА Новости Глава Гагаузии Евгения Гуцул

«Отправили на допрос на погранконтроле», — сказал изданию один из её сторонников.

Руководитель автономии вернулась в Молдавию после рабочего визита в Москву. У входа в аэропорт Кишинёва собралась группа сторонников Гуцул, у многих в руках были цветы. На месте дежурила полиция.

Спустя несколько минут Гуцул всё же вышла из зоны проверки документов, добавили в издании.

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля в антикоррупционной прокуратуре Молдавии заявили, что главе Гагаузии Евгении Гуцул грозит до десяти лет тюрьмы по делу о якобы незаконном финансировании оппозиционной партии «Шор». Расследование дела завершено, дальнейшее решение примет суд.

Гуцул 9 апреля прибыла с рабочим визитом в Москву. Она заверила, что автономия обратится за помощью ко всем, включая Россию, если власти Молдавии введут войска в ответ на объявление независимости Гагаузии. При этом глава автономии выразила надежду, что такого всё же не произойдёт.

Также Гуцул заявила, что в ходе визита в Москву обсуждала на встрече с президентом России Владимиром Путиным льготные пошлины для сельхозпроизводителей и скидки на газ. Также она рассказала российскому лидеру о том, какое давление идёт со стороны центральных властей на Гагаузскую автономию.

В Москве 1 марта глава Гагаузии встретилась со спикером Совета Федерации России Валентиной Матвиенко. В ходе беседы Гуцул указала на то, что власти Молдавии притесняют автономию и дискриминируют права её жителей. В свою очередь, Матвиенко заявила о готовности российских властей оказать помощь Гагаузии. Спикер Совфеда отметила, что Москва поддерживает прагматичный и взвешенный курс руководства Гагаузии, несмотря на русофобский курс центральных властей Молдавии, который не отвечает национальным интересам граждан республики.