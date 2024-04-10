Одесса, Украина, 10 апреля, 2024, 21:43 — ИА Регнум. Бывший футболист украинского клуба «Ингулец» Николай Стеценко приехал в Одессу для подписания контракта с новым клубом («Реал Фарма»), но вместо этого попал в военкомат, а затем в ВСУ. Об этом игрок рассказал 10 апреля в интервью «Украинскому футболу».

Иван Шилов ИА Регнум

Представители новой команды Стеценко, по словам футболиста, пытались убедить военкомов, что игрок принесёт Украине больше пользы на поле, чем на фронте, однако военком потребовал слишком большую взятку.

«Военком Вячеслав Кушнеров, которого потом поймали на взятках и через месяц уволили, поставил фантастическое условие. Он сказал купить 4 пикапа, и тогда меня отпустят. Они стоят больше 20 тысяч долларов. Такая сумма была неподъёмной для меня и клуба», — рассказал футболист.

Как передавало ИА Регнум, ранее киевское издание «Страна. ua» сообщало, что в соответствии с приказом министерства спорта Украины от мобилизации в ВСУ освободили игроков пяти футбольных клубов — «Динамо», «Шахтер», «Днепр-1», «Оболонь» и «Кривбасс».

Также сообщалось, что министерство культуры Украины признало «Передвижной цирк Украины» критически важным предприятием и это дало половине сотрудников цирка возможность получить бронь от призыва в ВСУ.

10 апреля Верховная рада Украины начала рассматривать во втором чтении законопроект о мобилизации. Он предполагает, в частности, отмену нормы об ограниченно годных, снижение призывного возраста с 27 до 25 лет и многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва или не предоставляющих актуальные сведения в военкоматы.

В апреле 2024 года газета The Times сообщила, что молодые жители Украины всё чаще копят деньги на взятки военкомам для избежания мобилизации в ВСУ. Собеседники издания также рассказали, что передвигаются по улицам ночью, чтобы избежать встреч с военкомами, и подписываются на Telegram-каналы, предупреждающие о местах раздачи повесток.