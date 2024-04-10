Кишинёв, 10 апреля, 2024, 21:16 — ИА Регнум. Главе Гагаузии Евгении Гуцул грозит до десяти лет тюрьмы по делу о якобы незаконном финансировании оппозиционной партии «Шор», заявила 10 апреля антикоррупционная прокуратура Молдавии.

Kremlin.ru Глава Гагаузии Евгения Гуцул

Расследование дела уже завершено, сказано в сообщении прокуратуры.

«Расследование уголовного дела завершено и находится на стадии представления материалов уголовного дела стороне защиты», — цитирует заявление ведомства «Sputnik Молдова».

В сообщении также сказано, что после завершения данного этапа дело будет направлено в суд.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта и. о. генпрокурора Молдавии Ион Мунтян сообщил, что прокуратура в ближайшее время передаст в суд материалы уголовного дела в отношении Гуцул. Такое заявление Монтян сделал после слов телеведущего о том, что лидер Гагаузии опубликовала в своём Telegram-канале подробности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

6 марта Гуцул сообщила, что провела встречу с Путиным на полях Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе. Они обсудили региональную и политическую проблематику в Молдавии и Гагаузии.

Весной 2023 года в Гагаузии прошли выборы главы автономного региона. Победила Гуцул, представляющая оппозиционную партию «Шор». В июне 2023 года молдавские власти объявили «Шор» антиконституционной организацией и запретили её. В Кишинёве также обвинили партию в незаконном финансировании и возбудили против её лидеров уголовные дела.

В апреле 2024 года Гуцул вновь посетила Россию и, в частности, заявила, что, если власти Молдавии введут войска в ответ на объявление независимости Гагаузской автономии, регион обратится за помощью ко всем, включая Россию.