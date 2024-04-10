Санкт-Петербург, 10 апреля, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Отец найденных в подвале Петербурга детей показал условия, в которых они жили.

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На кадрах, опубликованных в Telegram-канале RT, видно захламлённое помещение, при этом детских тёплых курток мужчина найти не смог. На видео он не отрицает, что его дети иногда выходили на улицу голые.

По данным телеканала, ранее мужчина был судим за наркотики. В 2005 году он попался на продаже марихуаны и получил три года условного срока. Кроме того, в Энгельсе Саратовской области, откуда он родом, у него были проблемы с приставами из-за долгов по коммуналке. Несколько лет назад он жил в Москве, где тоже имел проблемы с приставами.

Также отмечается, что подвал он снимал за 20 тыс. рублей в месяц. Документов на детей у него не было.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля правоохранители забрали из подвала дома на Московском шоссе в Петербурге троих мальчиков в возрасте двух, четырёх и шести лет, которые жили там вместе с 36-летним отцом. Обращение в полицию о находящихся в подвале детях поступило от граждан.

Детей поместили в больницу, в отношении родителей возбудили уголовное дело. Выяснилось, что мужчина воспитывает сыновей самостоятельно, до этого они жили с матерью. Женщина переехала к новому сожителю в Самару, дети захотели остаться с отцом.

Детский омбудсмен региона Анна Митянина, навестившая детей в больнице, сообщила, что трое мальчиков здоровы, развиты по возрасту, но неухожены. По её словам, мать мальчиков ранее привлекали к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Документы о рождении двоих детей оформлены неправильно, у третьего ребёнка их вовсе нет.