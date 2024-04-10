Череповец, Вологодская область, 10 апреля, 2024, 19:41 — ИА Регнум. «ФосАгро» провела второй карьерный форум для учащихся профессиональных образовательных учреждений Череповца и поселка Кадуй в Вологодской области. В мероприятии приняли участие более 100 студентов, обучающихся по востребованным в компании специальностям в Череповецком государственном университете, Череповецком химико-технологическом колледже, Череповецком многопрофильном колледже и Кадуйском энергетическом колледже.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

Целью форума стало привлечение студентов профильных специальностей к прохождению учебной практики, трудоустройству и участию в корпоративных проектах по развитию персонала.

В череповецком интерактивно-познавательном центре «Зеленая планета» студенты смогли посетить 15 тематических станций, где была представлена полезная информация для будущего профессионального развития. Эксперты «ФосАгро» провели мастер-классы по правилам составления резюме и прохождения собеседований с работодателем, подготовили интерактивную игру. Студенты узнали о корпоративных программах развития, востребованных специальностях, особенностях работы в структурных подразделениях предприятия. На каждой станции гости форума получали отметку в специальной «зачётке», а затем принимали участие в викторине и розыгрыше призов.

Инвестиции в развитие профильного образования — один из основных приоритетов кадровой и социальной политики компании «ФосАгро». Она реализуется через многочисленные программы образовательной парадигмы «Школа-колледж/вуз-предприятие». В ее рамках компания развивает проекты «ФосАгро-школ» в регионах присутствия, эффективно сотрудничает с профильными вузами страны, помогает молодым специалистам адаптироваться на производстве и построить успешную профессиональную карьеру. В прошлом году программе подготовки кадров от школьной скамьи до трудоустройства в компании исполнилось 10 лет.