В Подольске женщина набросилась на девочек на детской площадке
Женщина избила двух девочек на детской площадке в подмосковном Подольске
Москва, 10 апреля, 2024, 19:44 — ИА Регнум. В Подольске Московской области женщина на детской площадке ударила двух девочек семи и девяти лет, которые катались на карусели, сообщает 10 апреля Telegram-канал «112».
На кадрах, опубликованных в канале, видно, как женщина в розовых кофте и кепке заходит на детскую площадку, силой останавливает карусель, на которой кружатся дети. После короткого разговора женщина замахивается и наносит удары детям.
Как говорится в материале, дети получили травмы. Что именно стало причиной конфликта, не уточняется.
Делом уже занялись полицейские, женщину разыскивают, ей грозит серьёзная уголовная статья.
Как передавало ИА Регнум, в августе в Химках отец сбил семилетнего ребёнка с качелей броском рации. Он гулял с ребёнком на детской площадке и в какой-то момент решил бросить в него рацию. Малыш слетел с качелей и получил серьёзные травмы, его доставили в больницу и поместили в реанимацию. Как установили врачи, у него разорвана селезёнка и наблюдалось внутреннее кровотечение.