Москва, 11 апреля, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Сотрудница мебельного магазина в московском ТЦ «Райкин Плаза», где недавно разгорелся скандал якобы из-за оскорбления участника СВО, рассказала ИА Регнум свою версию произошедшего.

ИА Регнум

Так, 6 апреля в Сети появилось видео, снятое посетительницей мебельного магазина. Женщина в ролике утверждала, что пришла с супругом, одетым в военную форму, за детской кроваткой и столкнулась с хамством местной сотрудницы. «Продавщица» назвала внешний вид мужчины вызывающим из-за военной формы. На видео посетители требовали объяснения таких слов, но сотрудница просто ушла в другую часть магазина.

Ситуация казалось однозначной, к тому же сразу же появились комментарии, что мужчина на видео — участник СВО. Пользователи его горячо поддержали, призывали жёстко наказать менеджера и сам магазин.

Вскоре стало известно, что из-за случившегося Следственный комитет проводит проверку мебельной фабрики «Лазурит» и женщины-менеджера из опубликованного ролика.

ИА Регнум удалось поговорить с сотрудницей мебельного. Зарина (имя изменено) рассказала свою версию конфликта.

По её словам, она не продавец-консультант, а дизайнер. В тот день она вела проект, задержалась на работе до 22:00. У мебельных магазинов сети, поясняет она, состоялось только рабочее открытие — «мебель стоит, а консультантов нет».

Зарина увидела зашедшую пару, решила подойти и помочь. Потенциальные покупатели не могли выбрать размер кроватки.

«Они ходили, что-то бурно обсуждали. Пошли по направлению к подсобке, а там сейф и служебные помещения. Я спросила — что вы хотели? Сказала, что весь товар есть на сайте, там можно заказать. В ответ начался натиск», — говорит женщина.

По её словам, она как могла пыталась избежать конфликта, но он всё равно разгорался. В магазине, кроме Зарины, никого не было, она испугалась.

ИА Регнум

ИА Регнум

«Я развернулась и молча ушла рисовать объект. Они тоже ушли. Но через 20 минут вернулись — и началась провокация. Какое у меня может быть отношение к форме, когда за меня, за моего мужа, за мою семью люди воюют на фронте? При чём тут форма и моя фраза покупателям, чтобы они выбирали товар на сайте? Товар на сайте есть, а у нас почти нет», — заверила дизайнер.

Женщина призналась, что не понимает бурной реакции пары.

«Потом, когда меня начали оскорблять из-за имени, я попыталась объяснить, что рабочий день закончился. Но и это ни к чему не привело», — говорит женщина.

По её словам, она не выступает против СВО — «против людей, защищающих нашу Россию». Её муж — бывший гражданин Украины. С 2007 года он выступал против навязываемой украинизации и местной пропаганды. На Украине его дразнили — «женат на москальке», поведала Зарина.

«Мы поняли, что на Украине другие нравы, перестали туда ездить. Муж выбрал Россию. У нас много друзей воюют. Мы хотим, чтобы вся Украина стала Россией. Родное село мужа находится в 20 километрах от Брянска, в Сумской области. Она ещё не Россия, но там Россию очень ждут», — говорит женщина.

Она также рассказала, что её муж хотел стать участником СВО, но его не взяли. Пришла повестка — сразу пошёл в военкомат. Но там заявили, что, во-первых, не подходит по возрасту, а во-вторых — у него родственники на Украине.

«В чём я виновата? За что меня травят и зачем? Теперь люди приходят в магазин и специально ищут меня», — пожаловалась Зарина.

Она предоставила ИА Регнум фотографии многочисленных наград своего деда, Сергея Петровича Колесника. Он герой Великой Отечественной Войны — «защищал Родину и нам велел, воспитал нас и привил любовь к Родине», отметила женщина.