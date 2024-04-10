Орск, Оренбургская область, 10 апреля, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Священники спасли старинные иконы и дореволюционные книги из затопленного Покровского храма в Орске, сообщил 10 апреля секретарь Оренбургской епархии РПЦ иерей Вадим Татусь.

Оренбургский священник Вадим Татусь

Эвакуировать иконы помогали местные власти и МЧС, написал Татусь в своём Telegram-канале.

«Удалось войти в Покровский храм. Вода внутри выше пояса. Мы с о. Сергием оценили обстановку и приняли решение спасти несколько старинных икон: три большого размера, одну среднего, несколько аналойных, а также около десятка дореволюционных книг. Все иконы — конца XIX века», — рассказал иерей.

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Иконы были доставлены на временное хранение в Преображенский храм на горе, добавил Татусь.

Ранее Оренбургская епархия сообщала, что несколько храмов в Орске и Бузулуке оказались затопленными.

Как передавало ИА Регнум, МЧС ранее сообщало, что наиболее сложная ситуация с паводками сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Ликвидацией последствий и эвакуацией жителей из подтопленных районов занимаются местные и федеральные службы.

Причинами сильного весеннего половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки, сообщил 9 апреля глава МЧС Александр Куренков.

Пострадавшим от паводка жителям оказывается материальная и иная поддержка. Глава Минстроя Ирек Файзуллин на встрече с жителями Орска сообщил, что жители Оренбургской области смогут провести ремонт жилья с помощью муниципалитета или самостоятельно либо получат компенсацию.

Также 9 апреля сообщалось, что с главной площади частично затопленного Орска начала убывать вода. На санитарную обработку Орска после ухода воды потребуется около 120 млн рублей, отмечала министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.