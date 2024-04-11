Москва, 11 апреля, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Количество самозанятых налогоплательщиков в Москве на начало марта 2024 года превысило 1,6 миллиона человек. Об этом рассказал заместитель мэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

«В Москве работает 17% всех самозанятых, зарегистрированных в России, — более 1,6 миллиона человек. С января этого года их число увеличилось на 46 тысяч, что свидетельствует о привлекательных условиях для ведения предпринимательской деятельности в городе», — отметил Ефимов. По его данным, общий объем доходов самозанятых москвичей с начала действия этого налогового режима превысил триллион рублей. «При этом только за первые два месяца 2024-го они заработали свыше 55 миллиардов рублей», — добавил Владимир Ефимов.

Налог на профессиональный доход востребован среди тех, кто работает на себя и не нанимает сотрудников. Простой процесс регистрации, автоматизированный режим передачи информации, отсутствие обязанности предоставлять налоговую отчетность и использовать кассовую технику делает этот режим более привлекательным для граждан.

По данным департамента экономической политики и развития города Москвы, самые популярные виды деятельности у самозанятых — пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, строительство, репетиторство.

В течение первых двух месяцев 2024 года самозанятые выдали клиентам 10,7 миллиона чеков. Средний размер чека к 1 марта вырос на 16% относительно аналогичного месяца прошлого года, до 3336 рублей. Кроме того, за два первых месяца 2024 года самозанятые перечислили в бюджет Москвы 2,2 миллиарда рублей, что на 49% больше, чем за тот же период прошлого года, а за все время действия налогового режима — более 26 миллиардов рублей.