Москва, 10 апреля, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Суд над журналисткой Наташей Рей, которая утверждает, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит является мужчиной, состоится в июне, пишет французский еженедельный журнал Nouvel Obs.

Blondet Eliot/ABACA/TASS Брижит Макрон

Суд по делу о клевете должен был состояться в марте 2025 года, однако по просьбе адвоката Макрон его перенесли на 19 июня 2024 года.

В июне 2023 года года парижский суд удовлетворил иск первой леди Франции и оштрафовал Амандин Рой и Наташу Рей, утверждавших в интернете, что Брижит Макрон — трансгендер. Штраф носил символический характер. Но, как утверждают женщины, в ходе разбирательства со стороны властей на них оказывалось давление в попытках скрыть «государственную тайну».

Как передавало ИА Регнум, версию о том, что Брижит — трансгендер, выдвинули Рей и журналист Ксавье Пуссар в 2021 году. В 2022 году в Сети появилось видео авторства двух женщин, утверждавших, что супруга президента Франции якобы раньше была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье, который, по их заявлениям, сменил пол и стал женщиной. После этого Брижит Макрон, её дети и брат подали иск в суд, требуя компенсации за вмешательство в личную жизнь, но суд отклонил заявление, квалифицировав обстоятельства дела как публичную клевету.

В марте 2024 года в США нашли «доказательства» смены пола женой президента Франции. Американская журналистка и телеведущая Кэндис Оуэнс рассказала, что три года собирала представленные обществу «факты». В них говорится, что в 1977 году трансгендер, называвший себя Вероник, дал интервью телевидению и сравнение записи голоса с голосом Брижит Макрон доказало, что это один и тот же человек.

Помимо этого, по версии Оуэнс, супруга французского президента на самом деле — её родной брат Жан-Мишель Тронье, который занял место якобы пропавшей без вести в 1961 году сестры.

Брижит Макрон старше супруга почти на 25 лет, он был одноклассником её дочери, они познакомились в 1993 году, когда Эммануэль посещал уроки литературы, которые вела Брижит. Тогда ещё будущий президент в возрасте 16 лет написал откровенный роман, который посвятил преподавательнице. За своего ученика она вышла замуж в 2007 году.

Сам Макрон до последнего времени не комментировал тему смены пола, но в марте 2024 года, после окончания мероприятия, посвящённого Международному женскому дню, он назвал подобные утверждения неправдой. Ложную информацию и сфабрикованные сценарии французский лидер назвал самым худшим, что может быть, и отметил, что слухи о его супруге распускают трансгендеры и что это является не чем иным, как атаками женоненавистников, с которыми представителям слабого пола приходится мириться каждый день.