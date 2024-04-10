Москва, 10 апреля, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Совет директоров международной компании публичного акционерного общества (МКПАО) «Яндекс» сменил генерального директора, эту должность с 23 апреля займёт Артём Савиновский. Об этом говорится в материалах компании.

РИА Новости/ Наталья Селиверстова

До настоящего времени Савиновский был гендиректором «Яндекса» в России, который являлся дочерней компанией нидерландской Yandex. N. V.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января появилась информация о том, что владельцем главного юридического лица компании «Яндекс» в России (ООО «Яндекс») вместо нидерландской холдинговой компании Yandex N. V. стало российское МКАО (международная компания акционерное общество) «Яндекс», зарегистрированное в конце 2023 года в Калининграде.

5 февраля головная компания Yandex N. V. объявила о продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов за 475 млрд рублей. Отмечалось, что основным владельцем станет ЗПИФ «Консорциум. Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». До 31 июля 2024 года компания сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса».

6 марта правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в России одобрила сделку по выкупу консорциумом частных инвесторов российского бизнеса «Яндекса» у нидерландской Yandex N. V. Речь шла о 96,3% акций на сумму 457,3 млрд рублей. Утверждённая комиссией сумма сделки оказалась на 17,7 млрд рублей меньше, чем заявляли в начале февраля. Тогда «Яндекс» объявил, что сумма составит 475 млрд рублей.

На следующий день акционеры Yandex N. V. одобрили сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и изменения в структуре его корпоративного управления.