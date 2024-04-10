Киев, 10 апреля, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Уровень рождаемости на Украине упал до минимальной отметки за последние 300 лет. Об этом пишет украинское издание «Тексты», ссылаясь на анализ материалов министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны.

Иван Шилов ИА Регнум

«В 2023 году родилось меньше всего детей за последние 300 лет», — говорится в материале.

Авторы исследования уточнили, что всего в 2023 году на Украине родились 187 тысяч детей — наименьший показатель за всю историю наблюдений. При этом при подсчёте учитывались малыши, которые могли быть рождены за рубежом и в регионах, вошедших в состав России.

В статье отмечается, что так мало детей на территории Украины не рождалось по меньшей мере три столетия. Даже в 1719 году, когда население страны в текущих границах оценивалось всего в 5,7 миллиона человек, количество рождений оценивалось примерно в 280 тысяч.

Как передавало ИА Регнум, в январе британская газета The Times со ссылкой на украинский Институт демографии и социальных исследований при Национальной академии наук написала, что на Украине зафиксирован самый минимальный показатель рождаемости в мире.

По данным аналитиков, в среднем на одну жительницу Украины репродуктивного возраста (от 15 до 50 лет) приходится 0,7 ребёнка. Издание напомнило, что Украина ещё до боевых действий переживала «глубокий демографический кризис», уровень рождаемости составлял 1,16.

В сентябре 2023 года директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи, академик Национальной академии наук Украины Элла Либанова заявила, что Украина из-за сильнейшего демографического кризиса рискует попасть в «спираль смерти».

По подсчётам ООН, к 2030 году численность населения Украины может снизиться до 24 млн человек, а к 2100 году — сократиться на 45%. Социологи предполагают, что покинувшие после начала СВО страну украинцы вряд ли вернутся назад, они предпочтут осесть в Европе.