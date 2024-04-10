Кемерово, 10 апреля, 2024, 18:15 — ИА Регнум. В Кемеровской области течение сорвало понтонный мост через реку Томь в тот момент, когда на нём находились люди. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Кадр из видео

«Сегодня ввиду паводковых явлений произошёл отцеп от береговых креплений понтонного моста через реку Томь в Междуреченском городском округе Кемеровской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия опасных последствий не наступило.

В ведомстве добавили, что причины и обстоятельства инцидента устанавливаются, организована проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации внутреннего водного транспорта и технических сооружений.

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Как отметили в региональном следственном управлении СК, находившиеся на дрейфующем мосту люди были эвакуированы, никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля в Курганской области пьяный мужчина погиб, упав с моста, который был закрыт из-за паводка. Глава Варгашинского округа Валерий Яковлев отметил, что вопреки установленному запрету, мужчина переходил реку через пешеходный мост, передвижение по которому было запрещено на период половодья.