Вашингтон, 10 апреля, 2024, 18:10 — ИА Регнум. США выражают обеспокоенность атаками ВСУ на гражданские объекты в России, но это «суверенное решение» Киева. Об этом заявила помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер.

Иван Шилов ИА Регнум

Так она прокомментировала удары киевских вооружённых формирований по российским нефтегазовым предприятиям, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам.

«У нас есть обеспокоенность по поводу нанесения ударов по гражданским объектам… ещё раз, это суверенное решение Украины, но мы выражаем обеспокоенность», — сказала Уолландер.

Как сообщало ИА Регнум, госсекретарь США Энтони Блинкен 2 апреля, комментируя удары по НПЗ в России, заявил, что Вашингтон не поддерживает удары ВСУ по объектам, находящимся на российской территории.

В тот же день CNN, ссылаясь на источник, сообщил, что украинская армия предварительно согласует с союзниками все полёты беспилотников, в том числе атаки на НПЗ. Отмечалось, что ВСУ атакуют объекты при помощи дронов с большей дальностью действия, в некоторые из которых интегрирована базовая форма искусственного интеллекта, которая отвечает за точность наведения.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник 5 апреля сообщил, что с 1 января по 31 марта 2024 года от обстрелов украинской армией российской территории погиб 201 мирный житель, 922 пострадали. За этот период ВСУ выпустили по гражданским объектам в России около 22 тыс. боеприпасов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в марте заявила, что киевский режим систематически ведёт террористическую деятельность против Москвы. Она напомнила, что украинские силовики планомерно обстреливают жилые кварталы, в том числе заведения для детей и больницы, гражданскую инфраструктуру, а также устраивают покушения на российских общественных деятелей и журналистов. Дипломат добавила, что все здоровые силы международного сообщества должны противостоять терроризму.