РФ закрыла въезд представителям британских IT-компаний Cisco и Micro Focus
Россия закрыла въезд представителям британских IT-компаний Cisco и Micro Focus
Москва, 10 апреля, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Россия закрыла въезд ряду представителей государственных органов, IT-сектора и рынка юридических услуг Британии, в том числе компаний Cisco и Micro Focus, сообщил 10 апреля МИД РФ.
Ограничения коснулись 22 человек, меры стали ответом на агрессивный антироссийский курс правительства Британии, отметил МИД.
«В ответ на эти враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский «стоп-лист» ряда представителей госорганов, IT-сектора и рынка юридических услуг Великобритании. Среди них сотрудники британских компаний, в частности, Micro Focus, предоставляющих украинским силовым ведомствам программное обеспечение и услуги киберзащиты, необходимые в процессе сбора данных в целях нанесения ударов по российским войскам и инфраструктуре», — отмечается в заявлении министерства.
Такие компании являются пособниками неонацистов, а их деятельность приводит к гибели людей и может направляться против любой страны, руководители которой не устраивают англосаксов, сказано в сообщении.
В список также вошли лица, причастные к попыткам навязать операторам стран Центральной Азии соблюдение нелегитимных и односторонних санкций, отметил МИД.
В санкционном списке указаны представители Cisco Крис Ривз и Мэтью Хулихан, а также сотрудники Micro Focus Марк Кеннет Уилкинсон, Стюарт Александр Макгил, Кристофер Маскер, Руперт Майкл Генри Грин и Мэтью Эдвард Эшли.
Кроме того, въезд в Россию закрыт ряду представителей компаний TechUK, Helsing, NEC Software Solutions, Improbable, Skyral Defence и юридической фирмы «Филдфишер».
Как передавало ИА Регнум, 12 февраля МИД сообщил, что Россия вводит ответные санкции против 18 граждан Великобритании. В список лиц, в отношении которых введены ответные ограничения, были внесены представители военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Британии.
Ведущая к дальнейшей эскалации стратегия Великобритании на украинском направлении находит отражение в пронизанных чувством безнаказанности высказываниях британских политиков и военного истеблишмента, отмечало министерство. Подталкивая режим Владимира Зеленского к продолжению кровопролития, британцы должны осознавать, что наравне с киевскими неонацистами несут ответственность за преступления против мирного населения, заявил МИД.
В феврале 2024 года осведомлённый источник сообщил журналистам, что власти Великобритании посоветовали своим союзникам в связи с неблагоприятным для Киева развитием событий на театре военных действий рассмотреть вопрос об отправке на Украину экспедиционного корпуса НАТО, а также установить бесполётную зону над подконтрольной киевским властям территорией и увеличить поставки вооружений и техники ВСУ.