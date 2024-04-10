Москва, 10 апреля, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Россия закрыла въезд ряду представителей государственных органов, IT-сектора и рынка юридических услуг Британии, в том числе компаний Cisco и Micro Focus, сообщил 10 апреля МИД РФ.

Rafael Henrique / Keystone Press Agency/Global Look Press

Ограничения коснулись 22 человек, меры стали ответом на агрессивный антироссийский курс правительства Британии, отметил МИД.

«В ответ на эти враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский «стоп-лист» ряда представителей госорганов, IT-сектора и рынка юридических услуг Великобритании. Среди них сотрудники британских компаний, в частности, Micro Focus, предоставляющих украинским силовым ведомствам программное обеспечение и услуги киберзащиты, необходимые в процессе сбора данных в целях нанесения ударов по российским войскам и инфраструктуре», — отмечается в заявлении министерства.

Такие компании являются пособниками неонацистов, а их деятельность приводит к гибели людей и может направляться против любой страны, руководители которой не устраивают англосаксов, сказано в сообщении.

В список также вошли лица, причастные к попыткам навязать операторам стран Центральной Азии соблюдение нелегитимных и односторонних санкций, отметил МИД.

В санкционном списке указаны представители Cisco Крис Ривз и Мэтью Хулихан, а также сотрудники Micro Focus Марк Кеннет Уилкинсон, Стюарт Александр Макгил, Кристофер Маскер, Руперт Майкл Генри Грин и Мэтью Эдвард Эшли.

Кроме того, въезд в Россию закрыт ряду представителей компаний TechUK, Helsing, NEC Software Solutions, Improbable, Skyral Defence и юридической фирмы «Филдфишер».

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля МИД сообщил, что Россия вводит ответные санкции против 18 граждан Великобритании. В список лиц, в отношении которых введены ответные ограничения, были внесены представители военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Британии.

Ведущая к дальнейшей эскалации стратегия Великобритании на украинском направлении находит отражение в пронизанных чувством безнаказанности высказываниях британских политиков и военного истеблишмента, отмечало министерство. Подталкивая режим Владимира Зеленского к продолжению кровопролития, британцы должны осознавать, что наравне с киевскими неонацистами несут ответственность за преступления против мирного населения, заявил МИД.

В феврале 2024 года осведомлённый источник сообщил журналистам, что власти Великобритании посоветовали своим союзникам в связи с неблагоприятным для Киева развитием событий на театре военных действий рассмотреть вопрос об отправке на Украину экспедиционного корпуса НАТО, а также установить бесполётную зону над подконтрольной киевским властям территорией и увеличить поставки вооружений и техники ВСУ.