Пекин, 10 апреля, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Пекин и встреча с председателем КНР Си Цзиньпином говорит о твёрдой решимости Китая выстраивать глубокое партнёрство с Россией. Об этом пишет издание Global Times.

Пресс-служба МИД РФ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и председатель КНР Си Цзиньпин

«По словам китайских аналитиков, это событие посылает мощный сигнал о том, что Поднебесная будет решительно развивать своё стратегическое партнерство с Москвой, несмотря на давление со стороны Запада», — сказано в публикации.

При этом авторы статьи подчеркнули, что сотрудничество России и Китая стало ключом к глобальному стратегическому балансу и надеждой на продвижение концепции многополярного мира в противовес принципу однополярности с доминирующим положением Соединённых Штатов.

Как передавало ИА Регнум, Си Цзиньпин в ходе переговоров с Лавровым 9 апреля заявил, что Китай придаёт большое значение развитию китайско-российских отношений и готов к тесному взаимодействию.

По его словам, Китай готов вместе с Россией проявлять больше ответственности и объединять страны Глобального Юга, полагаясь на дух равенства, открытости, прозрачности и инклюзивности, а также содействовать изменению системы глобального управления.

Кроме того, КНР поддерживает Россию в борьбе с терроризмом и отстаивании общественной безопасности и стабильности.

В конце марта издание Al Mayadeen написало, что президент России Владимир Путин восхитил многие страны, прежде всего Глобального Юга, своим вызовом Североатлантическому альянсу (НАТО) и спровоцировал переполох на Западе.

В статье говорилось, что российский лидер смог защитить национальные интересы и безопасность России, тем самым вдохновив страны Глобального Юга обратить взор на новые горизонты.

В материале подчёркивалось, что военный конфликт на Украине стал поворотным моментом в мировой истории, который привёл к переходу от однополярного к многополярному мировому порядку. Причём этот процесс ускоряется тем, что страны БРИКС создают альтернативный финансовый рынок, добавило издание.