Северо-Енисейский район, Красноярский край, 10 апреля, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Вахтовый автобус опрокинулся во время спуска в карьер в Северо-Енисейском районе Красноярского края, в результате два человека погибли. Об этом сообщила 10 апреля пресс-служба главного управления МВД по региону.

ГСУ СК России по Красноярскому краю

По предварительным данным, водитель съехал с дороги и автобус упал на капитальный съезд. Погибли два пассажира, мужчины 1972 и 2001 годов рождения. Водитель и ещё три пассажира госпитализированы, отметили в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела по статьям о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 5 ст. 264, ч. 3 ст. 238 УК РФ).

В пресс-службе управления СК по региону уточнили, что 9 апреля компания-перевозчик выполняла доставку работников участка осушения карьера «Восточный» на рабочие места на автобусе «НЕФАЗ». Автобус опрокинулся на отметке горизонта 40 метров из-за того, что водитель совершил наезд на предохранительную берму карьера.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в Нижегородской области автобус с рабочими столкнулся с грузовиком на 3-м км Кстовской объездной дороги. В результате погиб водитель грузовика, девять человек доставили в больницы с травмами.