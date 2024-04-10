Москва, 10 апреля, 2024, 17:57 — ИА Регнум. В Москве в период с 10 по 14 апреля будет аномально жаркая погода, сообщила 10 апреля пресс-служба ГУ МЧС России по Москве в своём Telegram-канале.

Известия/Константин Кокошкин

«В период с 10 по 14 апреля в Москве ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более», — сказано в сообщении.

Спасатели рекомендовали соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнём, а также придерживаться правил безопасного поведения у водоёмов.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что период похолодания и ночных заморозков в Центральной России подошёл к концу. По его словам, 11 апреля в столице будет +17…+22°С, на следующий день — +12…+17°С, а в выходные — +10…+15°С.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин 1 апреля в беседе с ИА Регнум заявил, что это лето будет рекордно тёплым на всей территории России. Это произойдёт из-за продолжающегося глобального природного явления Эль-Ниньо. Он отметил, что территория страны очень большая и пока сложно сказать, в какой степени это явление отразится на погоде в разных регионах.