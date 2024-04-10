Москва, 10 апреля, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Прощание с заслуженным артистом России, оперным певцом и участником проекта «Голос» Евгением Кунгуровым пройдёт 11 апреля на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил концертный директор Кунгурова Сергей Пудовкин.

Александр Артеменков/ТАСС Оперный певец Евгений Кунгуров

«Хоронить будут на родине, в поселке Заречный Свердловской области. Прощание пройдёт завтра на Троекуровском кладбище в 15:00», — приводит слова Пудовкина «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум днём ранее, Кунгурова нашли мёртвым в центре Москвы на Зоологической улице.

По предварительным данным, перед смертью артист отправил жене сообщение, в котором говорилось о суициде, после чего перестал выходить на связь. Жена, находясь за пределами столицы, попросила экстренные службы и психолога приехать к мужу в их квартиру в Пресненском районе.

Отмечалось, что правоохранительные органы не обнаружили следов насильственной смерти на теле Кунгурова. При этом уточняется, что певец наблюдался у психиатра в частной клинике, находясь в депрессивном состоянии.

Согласно данным электронной картотеки Пресненского суда, Кунгуров и его вторая жена Ирина Меледина инициировали процесс расторжения брака.

По данным источника ТАСС, причиной смерти певца мог стать суицид.

Кунгурову было 40 лет. У него остались двухлетняя дочь и восьмилетний сын.

Артист прославился благодаря участию в первом сезоне шоу «Голос», где его наставником был певец, композитор и народный артист России Александр Градский. Позже Кунгуров участвовал в программе «Один в один!», а также вёл передачу «Романтика романса».