Москва, 10 апреля, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин снял с поста главу департамента образования и науки города Александра Молоткова. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Telegram-канал Ирины Каклюгиной Ирина Каклюгина

«Освободить Молоткова Александра Борисовича от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента образования и науки города Москвы по собственной инициативе», — следует из указа.

Новым главой департамента образования и науки Москвы на срок полномочий градоначальника назначена Ирина Каклюгина, ранее работавшая в правительстве Московской области.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сергей Собянин рассказал о дальнейшем развитии цифровой образовательной платформы «Московская электронная школа» (МЭШ).

Он пояснил, что в планах на ближайшие годы — внедрение умных сервисов МЭШ с использованием технологий искусственного интеллекта, которые позволят школьникам строить персонализированные образовательные траектории.