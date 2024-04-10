Вашингтон, 10 апреля, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Украинская армия в организационном плане слишком децентрализована, чтобы быть эффективной. Об этом 10 апреля написал журнал The Atlantic.

Иван Шилов ИА Регнум

«В структурном плане украинская армия, со множеством независимых бригад и малым количеством слаженных структур над ними, таких как дивизии и корпуса, кажется слишком децентрализованной, чтоб эффективно работать», — говорится в статье.

Отмечается, что современный конфликт требует планирования, но если украинских чиновников спросить о долгосрочных прогнозах, то они мало что смогут сказать.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению американского миллиардера Дэвида Сакса, летнее контрнаступление ВСУ в 2023 году стало одним из самых крупных военных поражений в современной истории. К провалу Украины привела в том числе безрассудная поддержка США. Пока американские власти не привлекут к ответственности за проводимую политику, Украине будет грозить уничтожение, добавил он.

В январе президент России Владимир Путин констатировал, что так называемое украинское контрнаступление полностью провалилось, инициатива находится на стороне российских войск. Если так будет продолжаться, добавил он, украинской государственности будет нанесён невосполнимый, очень серьёзный удар.

Ранее политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ИА Регнум отметил, что американские военные, соглашаясь с провалом контрнаступления ВСУ, признают и неудачу НАТО в организации прокси-войны против России.