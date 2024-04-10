Москва, 10 апреля, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), осуждённый на четыре года колонии за призывы к экстремизму, выразил желание принять участие в СВО, сообщил 10 апреля ТАСС его адвокат Александр Молохов.

MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС Игорь Стрелков

По его словам, к апелляционной жалобе на приговор Стрелкову приложен документ, подтверждающий согласие одной из фронтовых воинских частей на заключение контракта с ним.

«В связи с этим защита считает, что правовая возможность для заключения военного контракта со Стрелковым существует, несмотря на принятие Госдумой закона, запрещающего отправку на фронт осуждённых по экстремистским статьям», — отметил Молохов.

Адвокат добавил, что Стрелков может отправиться на фронт в случае отмены судом апелляционной инстанции обвинительного приговора.

Как передавало ИА Регнум, Игоря Стрелкова задержали 21 июля 2023 года, он публично призывал интернет-пользователей к экстремистской деятельности.

25 января 2024 года Московский городской суд приговорил бывшего министра обороны ДНР к четырём годам колонии общего режима.

В 2014 году он несколько месяцев руководил отрядом ополченцев в ходе боёв с ВСУ в Славянске (ДНР). В начале июля 2014 года подразделение Стрелкова по его приказу отступило из города.

С мая по август 2014 года он командовал Вооруженными силами ДНР. При этом в мае 2014 года его назначили министром обороны республики. В августе того же года Стрелкова отправили в отставку.