Москва, 10 апреля, 2024, 17:03 — ИА Регнум. По итогам первого квартала 2024 года число малых и средних предприятий (МСП) в сфере онлайн-торговли России достигло 387 тысяч. Около половины из них открылось в 2023 году. Рост начался на фоне пандемии, когда в обществе появился массовый запрос на дистанционные покупки, рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Иван Шилов ИА Регнум

«В 2023 году в нашей стране было открыто 170 тыс. новых компаний, которые занимаются онлайн-торговлей. То есть фактически половина от общего числа МСП в данной сфере (на конец марта это было 387 тысяч)», — пояснил Александр Исаевич. Он добавил, что данная цифра в девять раз больше, чем было до начала пандемии, на фоне которой люди стали повсеместно заказывать товары и продукты из дома. «Первым на этот запрос среагировал малый и микробизнес. Он, как более подвижный и гибкий, оперативно сформировал для потребителей подходящее предложение», — сказал Александр Исаевич.

В целом, по его словам, онлайн-торговля — явление относительно молодое в России, в связи с чем 99% (386,5 тыс. из 387 тыс.) действующих в этой сфере бизнесов относятся к микропредприятиям. При этом потенциал к росту в этой сфере есть, подчеркнул он.

«В рамках Национальной гарантийной системы, оператором которой является Корпорация МСП, общий объем финансовой поддержки в онлайн-торговле за 2023 год составил 5 млрд рублей, это в 2,5 раза больше, чем в 2022 году», — подчеркнул Александр Исаевич.

Он напомнил, что сегодня Корпорация МСП совместно с маркетплейсами занимается работой по урегулированию отношений между предпринимателями и торговыми площадками для сохранения на рынке прозрачных, честных и взаимовыгодных отношений. Для этого в 2023 году был подписан специальный меморандум.