Варшава, 10 апреля, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Смоленская авиакатастрофа, в результате которой погиб президент Польши Лех Качиньский, была трагическим происшествием, и иные теории не оправдались. Об этом заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Imago-Images/ИТАР-ТАСС Место крушения самолета ТУ-154, в результате которого погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский

«Вопрос ясен для меня. Он ясен для большинства поляков. Произошло трагическое происшествие. Произошла большая трагедия. И те, кто пытаются и пытались на протяжении лет выдвигать разные теории, не имели успеха, и эти теории не оправдались», — рассказал он.

Косиняк-Камыш призвал в годовщину смоленской катастрофы отдать дань уважения погибшим.

«Я прошу всех в этот день отдать дань уважения. Самое важное — это память о жертвах. К сожалению, те, кто использовал это дело в своих политических целях, уничтожили общую память. Надо ее восстановить», — подчеркнул министр национальной обороны Польши.

Он добавил, что отчёт о работе комиссии по расследованию катастрофы будет готов до конца июня 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, авиакатастрофа с самолётом Качиньского произошла 10 апреля 2010 года в аэропорту Смоленск-Северный, когда при заходе на посадку лайнер Ту-154 потерпел крушение. Погибли 96 человек.

В декабре 2023 года заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил журналистам, что комиссия по расследованию смоленской авиакатастрофы, в которой в 2010 году погиб президент страны, врала и использовала предоставляемые ей средства не по назначению.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 декабря 2022 года заявлял, что Польша просто не хочет смотреть правде в глаза в деле о крушении Ту-154 и признавать авиакатастрофу несчастным случаем.