Москва, 10 апреля, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Санкции ЕС против российских бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана пока останутся в силе, Еврокомиссия изучит решение суда ЕС по снятию с них санкций. Об этом представитель ЕС сообщил 10 апреля «РИА Новости».

ТАСС/ Зураб Джавахадзе Петр Авен и Михаил Фридман

«Мы приняли к сведению решение Суда Евросоюза об отмене включения Петра Авена и Михаила Фридмана в списки лиц, в отношении которых действуют ограничительные меры», — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что решение об отмене санкций, его юридические и практические последствия будут тщательно проанализированы. Совету ЕС предстоит принять решение о необходимости оспаривания этого вердикта.

10 апреля стало известно, что Европейский суд общей юрисдикции постановил исключить Авена и Фридмана из санкционных списков Евросоюза. Как сообщало ИА Регнум, соответствующее решение по искам предпринимателей зачитал представитель суда Фернандо Песоа. Согласно материалам суда, Совет ЕС при включении бизнесменов в санкционные списки не доказал, что они действительно являются «влиятельными» в России или заняты в секторах экономики, которые приносят значительные доходы российскому бюджету.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что представители российского бизнеса имеют возможность оспаривать введённые против них Западом санкции. Он напомнил, что все эти санкции Кремль считает незаконными, несправедливыми, деструктивными и позорящими те органы, которые их принимали.

Миллиардер и экономист Пётр Авен входил в совет консорциума «Альфа-Групп», был президентом «Альфа-банка» в 1994–2011 годах и находился на 30-м месте в списке 200 богатейших бизнесменов России в 2021 году по версии Forbes. Инженер-металлург, совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман был членом совета директоров «Альфа-банка» и до марта 2022 года входил в число самых богатых предпринимателей в РФ.