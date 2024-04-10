Москва, 10 апреля, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Таганский районный суд Москвы арестовал на два месяца Александра Смирнова, залившего в ходе драки монтажную пену в рот знакомому. Об этом сообщили в суде.

Телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы Александр Смирнов

Обвиняемый признал свою вину и заявил, что не думал, что от его ударов мужчина умрёт.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1. ст. 105 УК РФ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, ранее тело мужчины с монтажной пеной во рту нашли в Москве.

Убитого обнаружили в подвале здания на Таганской площади. У мужчины была разбита голова, а в дыхательных путях находилось инородное вещество.

Предполагаемый убийца мужчины — системный администратор, работающий в одной из организаций. Ночью во время прогулки он познакомился с потерпевшим, после чего пригласил к себе на работу. Там мужчины продолжили выпивать, однако внезапно между ними вспыхнул конфликт.

Системный администратор до смерти избил собутыльника, после чего залил ему в рот монтажную пену.