Чита, 10 апреля, 2024, 16:51 — ИА Регнум. В Чите ссора двух девушек завершилась для одной из них попаданием в больницу, ей откусили часть нижней губы. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба управления МВД по Забайкальскому краю.

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«Сообщение в полицию поступило из медицинского учреждения. Девушка, которая, предположительно, в ходе возникшей ссоры откусила часть нижней губы читинке 1999 года рождения, установлена и опрошена сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи начали доследственную проверку и назначили судебно-медицинскую экспертизу по определению тяжести причинённого вреда.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля в Москве одна из студенток четвёртого курса Российского государственного гуманитарного университета напала с кувалдой на одногруппницу в туалете, приревновав к парню. По данным медицинского заключения, у пострадавшей девушки — лёгкая травма. После такого поступка злоумышленницу отчислили из вуза.