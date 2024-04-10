Санкт-Петербург, 10 апреля, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Трое мальчиков, найденных в подвале одного из домов в Санкт-Петербурге, здоровы, но неухоженны, заявила навестившая их в больнице детский омбудсмен региона Анна Митянина. Об этом сообщает 10 апреля RT.

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«Они развиты по возрасту, достаточно приличного телосложения. Но сказать, что ухоженные, я бы не спешила», — отметила Митянина.

По её словам, мать мальчиков ранее привлекали к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Документы о рождении двоих детей оформлены неправильно, у третьего ребёнка их вовсе нет.

Дети чувствуют себя хорошо, их судьбу будут решать коллегиально с социальными службами. Если мать, которая переехала в другой регион, готова вернуться к детям, этот вопрос будет рассмотрен, добавила омбудсмен.

Как сообщало ИА Регнум, 9 апреля правоохранители забрали из подвала дома на Московском шоссе в Петербурге троих мальчиков в возрасте двух, четырёх и шести лет, которые жили там вместе с 36-летним отцом. Обращение в полицию о находящихся в подвале детях поступило от граждан.

Детей поместили в больницу, в отношении родителей возбудили уголовное дело. Выяснилось, что мужчина воспитывает сыновей самостоятельно, до этого они жили с матерью. Женщина переехала к новому сожителю в Самару, дети захотели остаться с отцом.