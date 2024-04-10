Москва, 10 апреля, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в связи с паводками поручил обеспечить жителей Курганской области лекарствами и организовать бесперебойное оказание всех видов медпомощи. Об этом 10 апреля сообщил журналистам помощник министра Алексей Кузнецов.

Донат Сорокин/ТАСС

«Глава Минздрава поручил принять исчерпывающие меры по обеспечению бесперебойного оказания всех видов медицинской помощи, а также лекарственного обеспечения жителей региона», — сказал Кузнецов.

Он отметил, что в регионе для этого разработаны планы маршрутизации пациентов на случай подтопления медицинских объектов.

Кроме того, организована дополнительная поставка в Курганскую область вакцин для профилактики инфекционных заболеваний, в том числе кишечных инфекций, добавил помощник министра.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что ситуация с паводком в регионе относительно стабильная. По его словам, сейчас круглосуточно строят пять дамб общей протяжённостью 30 км.

9 апреля Шумков информировал, что приход большой воды в Курган прогнозируется в период с 11 по 14 апреля. По его словам, разлив воды в пойме перед сёлами Усть-Уйским и Звериноголовским достигает 3–4 км в ширину, а в сторону Кургана река Тобол пока находится в русле. Прирост воды за сутки на отметке Курган составил 49 см.

Ранее в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области из-за угрозы затопления жилых домов была объявлена принудительная эвакуация.

Глава МЧС России Александр Куренков отмечал, что группировки МЧС из пяти регионов дополнительно направлены в Курганскую область для борьбы с последствиями паводка.