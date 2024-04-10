Москва, 10 апреля, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Британская IT-компания Micro Focus предоставляет Киеву услуги, необходимые для сбора данных с целью нанесения ударов по войскам и инфраструктуре РФ, сообщила 10 апреля пресс-служба МИД России в своём Telegram-канале.

Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский МИД объявил о персональных санкциях в отношении представителей госорганов, IT-сектора и рынка юридических услуг Великобритании. Так, в стоп-лист были включены сотрудники британских компаний, в частности Micro Focus, предоставляющих украинским силовым ведомствам программное обеспечение и услуги киберзащиты, необходимые в процессе сбора данных в целях нанесения ударов по российским войскам и инфраструктуре.

«Деятельность таких IT-компаний, являющихся пособниками неонацистов, приводит к гибели людей и может быть направлена против любой страны, власти которой не будут устраивать англосаксов», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства об ответных санкциях против Британии.

Как передавало ИА Регнум, Россия также ввела санкции против 22 граждан Великобритании, причастных к попыткам навязать странам Центральной Азии соблюдение антироссийских санкций.

Согласно заявлению ведомства, правительство Великобритании продолжает антироссийский курс, в рамках которого активно применяет «механизм санкционных ограничений и ведёт подрывную информационно-пропагандистскую кампанию».

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявлял, что западным странам необходимо смелее поставлять оружие Киеву, вводить санкции против России и конфисковать её замороженные активы.