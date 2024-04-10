Москва, 10 апреля, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Россия ввела санкции против 22 граждан Великобритании, причастных к попыткам навязать странам Центральной Азии соблюдение антироссийских санкций. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД России сообщении.

Kirsty Wigglesworth/AP/TASS

«Констатируем продолжение правительством Великобритании агрессивного антироссийского курса, в рамках которого Лондон декларирует задачу нанесения нашей стране «стратегического поражения на поле боя», активно применяет механизм санкционных ограничений и ведёт подрывную информационно-пропагандистскую кампанию. В ответ на эти враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский «стоп-лист» ряда представителей госорганов, IT-сектора и рынка юридических услуг Великобритании», — сказано в сообщении дипведомства.

Отмечается, что среди лиц, включённых в санкционный список, числятся сотрудники компании Micro Focus, которая предоставляет украинским спецслужбам программное обеспечение и услуги киберзащиты, которые необходимы для сбора данных при нанесении ударов по российским военным и инфраструктуре.

«Деятельность таких IT-компаний, являющихся пособниками неонацистов, приводит к гибели людей и может быть направлена против любой страны, власти которой не будут устраивать англосаксов», — добавили в МИД.

Кроме того, под российские санкции попали лица, которые причастны к деятельности по навязыванию в странах Центральной Азии соблюдения западных санкций против России.

Как отметили в министерстве, власти Великобритании вредят благополучию третьих стран, «упрямо и безуспешно стремясь задушить» экономику России.

В министерстве указали на бесперспективность продолжения антироссийского курса Великобритании, который неизбежно получит жёсткий ответ со стороны РФ.

Вместе с тем внешнеполитическое ведомство заверило, что Россия будет продолжать работу над расширением стоп-листа в ответ на враждебные действия британских властей.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта Россия ввела санкции против 56 граждан Канады, закрыв им на постоянной основе въезд в страну.

Так, в частности, въезд в страну закрыли епископу Украинской греко-католической епархии Торонто Брайану Байду, блогеру Алику Гомельскому, президенту и генеральному директору «Эйрбас хеликоптерс Кэнада» Дуэйну Шарэту. В список также попали несколько высших руководителей логистической компании «Каргоджет».

В ведомстве отметили, что контрмеры российской стороны носят избирательный характер в отличие от практикуемого официальной Оттавой массового «листирования» россиян.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 6 марта, что введённые Западом антироссийские санкции не работают, а Москва превращает их в дивиденды. Представитель Кремля выразил уверенность, что Россия продолжит успешно превращать санкции в дивиденды.